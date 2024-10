Governo prepara medidas econômicas para depois das eleições

O governo federal, conforme a agência de notícias Reuters, prepara medidas de contenção de gastos obrigatórios para serem apresentadas após a realização do segundo turno das eleições municipais.

As medidas tratarão no começo de gastos específicos, iniciativa que deve ser acompanhada de um segundo eixo com propostas mais estruturais e ´mais duras´.

*informações repercutidas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta terça-feira, acesse aqui:

Aparte: Dinheiro público no lixo eleitoral do Brasil (paraibaonline.com.br)