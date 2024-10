O Governo do Estado, através do Programa Empreender PB, abre inscrições para concessão de crédito orientado, nesta quarta-feira (16), a partir das 8h. Ao todo, serão destinadas 200 vagas exclusivamente para Campina Grande, que serão distribuídas para as seguintes linhas de crédito: Empreender Pessoa Física, Empreender Juventudes, Empreender Profissional Liberal e Empreender Profissional Liberal Juventudes.

Os empreendedores interessados em obter recursos para ampliar ou abrir seus negócios, devem realizar o cadastro no site do programa Empreender PB (empreender.pb.gov.br), clicando em Inscrições. A equipe orienta aos interessados fazer a leitura do edital, disponível no site, para verificar a documentação obrigatória de acordo com a linha de crédito.

As inscrições serão realizadas até a próxima segunda-feira (21) ou até o preenchimento total das vagas.

O Empreender PB é um programa do Governo do Estado destinado a apoiar os empreendedores da Paraíba, disponibilizando financiamento com taxas reduzidas de juros para pessoas físicas e jurídicas que desejam iniciar um negócio próprio ou ampliar um já existente.

O objetivo do Programa Empreender PB é incentivar o empreendedorismo, gerar empregos e renda para os paraibanos, além de desenvolver o potencial econômico de cada região do Estado.