Empreendedores participam da 18ª edição da Consuper em João Pessoa

Empreendedores do setor de supermercados, padarias, conveniências, além de produtos rurais atendidos pelo Sebrae/PB vão participar da 18ª edição da Convenção Paraibana de Supermercados (Consuper 2024).

O evento será realizado no Centro de Convenções, em João Pessoa, no período de 14 a 16 de outubro, e está entre os principais do segmento varejista do Norte/Nordeste.

Realizado pela Associação de Supermercados da Paraíba com apoio do Sebrae/PB e de outros parceiros, a Consuper deve reunir mais de 250 marcas em 68 estandes de expositores.

A expectativa, de acordo com os organizadores, é que pelo menos 10 mil pessoas, entre empreendedores e profissionais do setor, circulem pelo evento. Além disso, a feira também deve movimentar a economia local e gerar pelo menos R$ 250 milhões em negócios, entre ações na própria feira e outras para os meses subsequentes.

De acordo com a analista técnica do Sebrae/PB, Alessandra Travassos, a Consuper já se consolidou entre os empresários do setor.

“Os principais fornecedores que compõem a cadeia de abastecimento do mercado paraibano, ou seja, indústrias, atacados, distribuidores, representantes e prestadores de serviços têm participado do evento por entenderem que o ambiente da feira, além de gerar grandes negócios fortalece o marketing de relacionamento”, explica a analista.

Ela ainda lembrou que o evento terá também espaço para produtores do agronegócio atendidos pelo Sebrae/PB, com o ambiente “Sebrae Juntos pelo Agro”.

Além disso, o evento também sempre atrai supermercadistas dos estados de Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte e Ceará. Os interessados em participar ainda podem se inscrever pelo site: https://www.consuper.aspb.com.br/.