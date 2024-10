No quadro Mercado Imobiliário, do programa Conexão Caturité, Érico Feitosa, presidente do Secovi Paraíba, trouxe uma importante orientação sobre a atualização de imóveis no Imposto de Renda.

Com a recente lei nº 14.973/2023, sancionada em setembro, é possível fazer uma atualização monetária do valor do imóvel, o que pode reduzir o impacto no ganho de capital.

Como exemplo, se você comprou um imóvel por R$ 100 mil e ele hoje vale R$ 300 mil, a atualização permite pagar 4% sobre o valor da diferença (R$ 200 mil), em vez de 15%.

No entanto, Feitosa alerta para uma possível “armadilha” no artigo 8 da lei, que pode complicar a isenção de benefícios fiscais em longo prazo. Ele recomenda a consulta a um contador para esclarecer todas as dúvidas sobre a lei.

