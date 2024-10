No quadro Minha Aposentadoria do programa Conexão Caturité, Marcus Vinícius, gerente executivo do INSS, trouxe respostas importantes para os ouvintes sobre benefícios previdenciários e aposentadoria.

Entre as dúvidas abordadas, destaca-se a questão da possibilidade de somar períodos de trabalho rural e urbano para aposentadoria.

Marcus explicou que é possível juntar essas duas atividades, desde que se apresente a documentação correta que comprove o tempo de serviço rural.

Ele ressaltou que, além da aposentadoria, isso pode aumentar o valor do benefício, uma vez que o tempo de contribuição adicional repercute financeiramente.

Outras questões levantadas pelos ouvintes envolvem o salário-maternidade e a possibilidade de continuar contribuindo com o INSS, mesmo após um período de desemprego.

Marcus orientou que, nesses casos, a contribuição ao INSS deve ser vista como uma obrigação, não uma opção. Isso garante a proteção previdenciária, inclusive em situações imprevistas, como doenças ou acidentes.

Marcus também esclareceu dúvidas sobre a necessidade de perícia médica para quem está afastado por problemas de saúde e como acessar benefícios como o auxílio-doença.

Ele enfatizou que, em casos de atestado médico, a documentação deve ser enviada pelo aplicativo Meu INSS para análise e possível concessão do benefício.

Ouça o podcast completo aqui.