FIEPB reúne diretoria e apresenta versão estadual do Programa Nova Indústria Brasil

Nesta quarta-feira, 09/10, o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEPB), Cassiano Pereira, reuniu a diretoria da FIEPB em João Pessoa, fez um balanço dos seis primeiros meses da nova gestão e anunciou medidas para fortalecer a indústria paraibana.

Entre as iniciativas lançadas pela Federação das Indústrias estão a versão paraibana do Programa Nova Indústria Brasil (NIB – Paraíba) e a criação do Mapa Estratégico da Indústria da Paraíba.

Durante o encontro, os consultores responsáveis pelo desenvolvimento do NIB – Paraíba, o engenheiro eletricista, Eugênio Medeiros, e o economista Carlos Andrade, apresentaram a diretoria da Federação as diretrizes do Nova Indústria Brasil, um programa voltado a responder aos desafios da sociedade brasileira, que será executado com a articulação entre diversos municípios e agências, com a coordenação de diferentes instrumentos financeiros e regulatórios.

A FIEPB irá estruturar um escritório de projetos para auxiliar os industriais paraibanos na implantação do programa.

A ideia é engajar os atores internos e externos do Sistema FIEPB, IEL, SESI e S, SENAI em conjunto com órgãos de pesquisa, como a EMBRAPII e o INSA, além de órgãos governamentais.

Serão realizadas análises da grade de impostos e incentivos fiscais, diagnósticos e uma análise conjuntural da indústria paraibana.

Também será desenvolvido um planejamento para coordenar e integrar atividades de infraestrutura e transformação digital, com o objetivo de capacitar as indústrias a elaborarem projetos sólidos para atraírem investimentos para inovação e modernização da produção.

“A minha missão, enquanto presidente da FIEPB, é buscar avanços para o setor industrial da Paraíba. Esta versão estadual do Nova Indústria Brasil trará inúmeros benefícios para os industriais, sejam eles de pequeno ou grande porte, pois todos serão orientados pela consultoria para desenvolver projetos consistentes e acessar recursos que irão fomentar o desenvolvimento e a inovação nas linhas de produção, gerando resultados econômicos de grande alcance para nossa economia”, ressaltou o presidente Cassiano Pereira.