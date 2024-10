Podcast: Empaer-PB explica critérios do programa Garantia-Safra

No quadro Sou do Campo do programa Conexão Caturité, foi abordado o tema Garantia-Safra, com participação de Geneilson Evangelista da Silva, representante da Emater.

Geneilson explicou os critérios de elegibilidade para agricultores familiares do semiárido nordestino que desejam se inscrever no programa, destacando a importância de estar com o Cadastro de Agricultura Familiar (CAF) em dia, respeitar o tamanho da área de cultivo (entre 0,6 e 5 hectares), e pagar o boleto em dia para garantir o direito de receber o seguro em caso de perda de safra por seca ou excesso de chuva.

Ele também esclareceu que as perdas não são apenas causadas pela estiagem, mas também por fenômenos climáticos como excesso de chuvas, quando comprovado.

Geneilson frisou a relevância do Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável para a homologação dos beneficiários e que o pagamento do seguro só ocorre quando pelo menos duas instituições, como Inmet ou IBGE, confirmam as perdas no município.

Ele também apontou a necessidade de revisar o método de cálculo, que atualmente se baseia em uma média de produção dos últimos 10 anos, o que muitas vezes não reflete a realidade das safras atuais.

Ouça aqui o podcast completo.