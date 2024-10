Com a aproximação do Dia das Crianças, o aumento no volume de compras externas para o público infantil chama a atenção de especialistas em direitos do consumidor. A advogada e especialista em direito do consumo Glauce Jácome destaca a importância de se atentar à qualidade e segurança dos produtos adquiridos para as crianças, além de questões relacionadas à veracidade das promoções.

Glauce enfatiza que a escolha de brinquedos e outros produtos voltados para o público infantil deve ser feita com cautela, considerando, principalmente, a adequação à idade e a segurança oferecida.

“Comprar algo para que a criança envolve efetivamente a questão da qualidade e da segurança. A adequação dos produtos é fundamental, para que a alegria não se transforme em agonia. Por isso, é muito importante considerar aspectos específicos desse tipo de produto, como a idade A propósito, que deve ser claramente indicado na embalagem. A composição também precisa estar descrita, já que, hoje em dia, é muito comum a ocorrência de alergias”, explicou a advogada.

Ela também alerta sobre a importância de observar se o produto tem o selo do Inmetro, que garante a segurança após testes e análises rigorosas. “O selo do Inmetro indica que o produto foi vistoriado e analisado, sendo seguro para a idade indicada. Os produtos infantis precisam ser adequados na faixa etária, especialmente para evitar o risco de objetos pequenos que possam ser transportados à boca”, frisou.

Além disso, Glauce orienta os consumidores a terem cuidado com promoções e liquidações que prometem descontos, mas que podem não ser reais. “É importante verificar se a promoção realmente oferece um desconto. O comerciante deve informar o preço anterior e o preço atual, para que o consumidor perceba que houve realmente uma redução. Caso contrário, estamos diante de uma publicidade enganosa, que deve ser denunciada”, pontuou.

Por fim, a advogada aconselha a fazer pesquisa de preços e planejar a compra de acordo com o orçamento familiar, evitando despesas desnecessárias.

Ouça aqui a explanação completa.