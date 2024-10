Dia das Crianças: dicas para divulgar e vender produtos

Para orientar os donos de pequenos negócios que buscam investir para vender mais no Dia das Crianças, o Sebrae/PB separou algumas dicas e ações que podem ser fundamentais para atrair clientes e garantir o aumento do faturamento financeiro.

A data, que será comemorada no próximo sábado (12), é considerada uma das principais no calendário nacional em contribuição com o aquecimento econômico no ambiente de negócios.

Conforme a assistente administrativa da agência regional do Sebrae/PB em Pombal, Leilane Vieira, as datas comemorativas devem ser observadas pelos empreendedores como um momento de oportunidade para o crescimento de suas atividades.

“Os pequenos negócios têm a oportunidade de se destacar em períodos como esse, assim como aumentar também suas vendas com estratégias criativas. Para isso, é importante pensar em ações como promoções temáticas, despertando o interesse de seus clientes para o período”, explica.

Além de promoções temáticas, uma outra dica é trabalhar a divulgação de serviços e produtos da empresa no ambiente digital e investir em estratégias de marketing. O atendimento ao consumidor também deve ser motivo de atenção, pois essa ação pode garantir o retorno do cliente em outros momentos.

“É preciso despertar o interesse do cliente e oferecer experiências como atividades lúdicas para atrair famílias e até mesmo proporcionar um ambiente acolhedor, caso o empreendimento conte com uma estrutura de recepção. Buscar parcerias com influenciadores locais ou até mesmo empresas que possam agregar a imagem também é uma alternativa”, complementa.

Outra ação que deve ser considerada é simplificar o processo de compra, com opções como frete grátis, entrega rápida ou parcelamento, tornando a experiência do cliente mais conveniente.

Criar um cartão fidelidade ou compartilhar mensagens personalizadas também são iniciativas que podem ser pensadas, considerando a proposta de cada atividade.

“A personalização de produtos também pode ser um grande diferencial, conquistando os consumidores que buscam presentes únicos e exclusivos para as crianças. Com essas estratégias, os empreendedores locais podem se destacar e aproveitar ao máximo o potencial de vendas nesta data”, concluiu Leilane Vieira.

Para todas as ações, o Sebrae/PB reforça a importância de trabalhar a elaboração de um planejamento, deixando evidente a indicação de metas e a identificação do estoque da empresa para atender o consumidor.