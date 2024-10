Em sua coluna “O Bê-á-bá da Economia”, o professor e economista Johnatan Brito abordou a recente implementação da bandeira vermelha 2 na tarifa de energia elétrica, alertando para os efeitos que essa mudança pode ter no bolso do consumidor brasileiro.

– Na verdade, a implementação da bandeira vermelha 2 é o máximo para o consumo de energia”, começou Brito. Ele explicou que a maior parte da energia elétrica consumida no Brasil é gerada por hidrelétricas, que produzem energia a partir da movimentação da água nas barragens. “Essa é uma produção energética limpa, embora apresente problemas ambientais. Porém, quando enfrentamos estiagens, como tem acontecido em várias regiões do país, os rios que abastecem esses grandes reservatórios diminuem, o que impacta diretamente na capacidade de produção energética – destacou.

Com a redução da oferta de energia, segundo Brito, a lei da oferta e demanda faz com que os preços aumentem. “Estamos agora sob a bandeira vermelha 2, que é a tarifa mais alta, representando o acréscimo máximo no preço da energia. As bandeiras tarifárias variam entre verde, amarelo e vermelho, e a vermelha 2 é um sinal de que a produção de energia está em um momento crítico”, alertou.

Ele detalhou ainda que, em situações de escassez hídrica, a geração de energia se torna mais cara, especialmente quando se recorre às termelétricas. “As termelétricas utilizam fontes de energia que são mais custosas para produzir. É por isso que precisamos discutir a matriz energética brasileira e a transição energética que estamos vivendo”, afirmou.

Brito também mencionou a importância de abordar temas como a crescente produção de energia eólica e fotovoltaica, que têm avançado significativamente, tanto em nível industrial quanto doméstico.

Veja a explanação completa no vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline

Inscreva-se no canal do YouTube do ParaibaOnline e você será notificado sobre o conteúdo de novos vídeos.

Acesse o endereço abaixo e ative o ´sino´.

Clique aqui