No quadro Minha Aposentadoria do programa Conexão Caturité, o gerente regional do INSS em Campina Grande, Marcus Vinícius, trouxe informações importantes sobre o auxílio-acidente.

Ele explicou que esse benefício é uma indenização para quem sofre acidentes e fica com sequelas, tornando o trabalho mais difícil.

Trabalhadores como empregados, domésticos e segurados especiais (agricultores e pescadores) têm direito ao auxílio, que equivale a 50% do valor do auxílio-doença.

Ele é pago até a aposentadoria e, além disso, contribui para aumentar o valor da aposentadoria futura.

Marcus também respondeu a dúvidas dos ouvintes, como a de um ouvinte que queria saber se é possível simular o tempo restante para se aposentar no aplicativo Meu INSS.

Ele explicou que o sistema permite essa simulação e que qualquer período de trabalho não contabilizado pode ser incluído manualmente.

Ouça o podcast completo aqui.