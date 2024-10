Nesta quinta-feira, 3, o professor e economista Johnatan Brito abordou em sua coluna semanal “O Bê-á-bá da Economia”, transmitida pela rádio Caturité FM, a relevância do papel da sociedade após as eleições. Ele reforçou que, embora o ato de votar seja fundamental, a verdadeira responsabilidade se insere no acompanhamento das ações e políticas que se desenvolvem após o resultado eleitoral.

– O papel da sociedade passa a ser importantíssimo no dia seguinte às eleições. A partir desse momento, precisamos acompanhar o que está sendo feito, atuar como fiscais de tudo o que foi prometido, planejado e posto na agenda pública. Temos que observar as receitas e despesas públicas e entender como a gestão está sendo conduzida – afirmou Brito.

Ele destacou que o acompanhamento das políticas públicas deve ser contínuo e ativo, uma vez que a eleição não representa um ponto final, mas sim o início de um processo de implementação das promessas feitas durante a campanha. “O recado de hoje vai muito nessa direção: mais importante do que o próprio voto, é acompanhar o que vem sendo feito a partir da eleição”, ressaltou.

Johnatan também explicou que a sociedade deve estar atenta tanto à continuidade quanto à mudança, em conformidade com os compromissos reforçados pelos candidatos eleitos.

– A eleição é o momento de continuidade ou de mudança. Os candidatos falam em continuidade e avanço, enquanto outros falam em mudança. É essencial que a sociedade acompanhe para garantir que os avanços de fato aconteçam e que o governo entenda o que está sendo observado – concluiu o economista.

Veja a explanação completa no vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline

Inscreva-se no canal do YouTube do ParaibaOnline e você será notificado sobre o conteúdo de novos vídeos.

Acesse o endereço abaixo e ative o ´sino´.

Clique aqui