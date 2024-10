Sebrae promove palestra “O futuro é criativo” em três cidades do sertão

Com a proposta de discutir o processo de criatividade associado à inovação, o Sebrae/PB iniciou, nesta terça-feira (1º), a apresentação da palestra “O futuro é criativo” na cidade de Catolé do Rocha, no sertão da Paraíba.

A ação busca estimular o surgimento de novas ideias e discutir o cenário de oportunidades no ambiente de negócios com foco na atuação do empreendedorismo jovem. Outras duas cidades do território também serão contempladas com essa iniciativa.

A palestra realizada nesta manhã aconteceu no ginásio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) e fez parte das atividades em divulgação da programação da 9ª Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura (Secitec), evento que é mobilizado pela instituição em parceria com municípios da região. O tema “O futuro é criativo” foi apresentado ao público pelo empreendedor criativo Caio Viana.

Ainda nesta terça-feira, a mesma palestra será realizada no ginásio “Andrezão” a partir das 15h, na cidade de São Bento. Já na quarta-feira (2) a ação acontece em Brejo do Cruz, no espaço Olympus Casa de Festas, às 9h.

Conforme a gerente da Unidade de Educação Empreendedora do Sebrae/PB, Humara Medeiros, as palestras foram articuladas como resultado de uma ação envolvendo o IFPB e as prefeituras locais de cada município.

“A intenção é levar essa temática, que envolve criatividade e empreendedorismo, para os alunos do IF e da rede pública no intuito de que a gente possa cada vez mais despertar e sensibilizar esse público para ideias criativas e inovadoras, juntando isso a questão do empreendedorismo”, explica.

Ainda de acordo com Humara Medeiros, é necessário estimular cada vez momentos como esses para protagonizar o debate da criatividade no ambiente da educação.

“Então, vamos começar a cada vez mais falar sobre esse assunto, sensibilizar professores, alunos, para que possam estar trabalhando ideias criativas e inovadoras dentro da escola. E estimulando isso, com certeza, nós vamos ter empreendedores muito mais criativos e inovadores”, concluiu.