Pequenos negócios geraram mais de 16 mil vagas de emprego na PB

As micro e pequenas empresas (MPE) continuam contribuindo significativamente para a economia da Paraíba com a geração de emprego e renda.

De janeiro até agosto deste ano foram criados 16.629 novos postos de trabalho no estado. Já as médias e grandes empresas (MGE) geraram 3.698 novas vagas e, na administração pública, foram 28.

As informações estão no balanço feito pelo Sebrae, divulgado nesta terça-feira (1º), com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

De acordo com o levantamento, o total de novas vagas de emprego criadas pelas MPE na Paraíba de janeiro a agosto deste ano cresceu 29,24% se comparado ao mesmo período de 2023, onde o somatório foi de 12.867 vagas.

Ainda considerando o ano passado, nesse mesmo período, as MGE não tiveram saldo positivo e perderam 3.565 vagas.

Entre os setores com MPE que mais geraram emprego nos oito primeiros meses deste ano estão: serviços (6.088), construção (5.433) e comércio (3.189). De acordo com a gerente da Unidade de Gestão Estratégica e Monitoramento do Sebrae/PB, Ivani Costa, os resultados do Caged evidenciam o papel crucial que os pequenos negócios desempenham na economia local, respondendo por uma parte significativa das novas oportunidades de trabalho.

“Com um crescimento de 29,24% em relação ao mesmo período de 2023, as MPE não apenas reforçam sua relevância, mas também destacam setores como serviços, construção e comércio que, juntos, concentraram a maior parte dessas vagas. Esse avanço reflete o dinamismo e a resiliência das MPE diante dos desafios econômicos”, acrescentou.

Em agosto – Já considerando apenas o mês de agosto deste ano, as MPE geraram 2.706 novos postos de trabalho na Paraíba. Já as MGEs geraram 5.334 e a administração pública nenhuma oportunidade.

No total, conforme o Caged, foram 9.014 novas vagas de emprego no estado.

Com relação às MPE, o setor de serviços lidera o ranking da empregabilidade, com 1.117 novas vagas. Já nas MGE, a indústria de transformação, com 3.115 novos postos, é o destaque.