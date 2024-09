No quadro “Minha Aposentadoria” do programa Conexão Caturité, Marcus Vinícius, gerente executivo do INSS, respondeu a diversas dúvidas dos ouvintes sobre benefícios previdenciários.

Uma ouvinte perguntou se poderia dar entrada em uma nova aposentadoria após um ano sem resposta, ao que Marcus explicou que ela deve procurar o advogado responsável para verificar o andamento do processo, mas que é possível dar entrada em um novo pedido.

Outra ouvinte perguntou sobre o direito ao salário-maternidade para uma menor de 17 anos. O gerente executivo do INSS esclareceu que é possível receber o benefício a partir dos 16 anos, desde que haja comprovação de atividade rural.

Marcus também esclareceu uma dúvida sobre auxílio-doença, explicando que é importante dar entrada no benefício até 30 dias após o afastamento do trabalho para garantir o recebimento retroativo desde o início do afastamento.

Ouça o podcast completo e saiba mais.