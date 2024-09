Valor Econômico aponta Cagepa como maior empresa da Paraíba

Entre públicas e privadas, a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) é a maior empresa do Estado e a 50ª maior do Nordeste, de acordo com o anuário Valor 1000, do jornal Valor Econômico.

A publicação elenca e analisa o desempenho das mil maiores empresas do Brasil em seus setores de atuação.

Com uma receita líquida de R$ 1.381,3 milhões, a Cagepa subiu 142 posições no ranking, do ano anterior para este.

O reconhecimento foi recebido com satisfação pelo presidente da Cagepa, Marcus Vinicius Neves, que destacou o trabalho de gestão consistente que vem sendo feito nos últimos anos.

“Essa classificação reflete uma combinação de sucesso: empenho do Governo do Estado em fortalecer a Cagepa e um trabalho de gestão da companhia focado em resultados e na sustentabilidade operacional, financeira e social, e que busca a boa prestação de serviços e a universalização. Vamos continuar modernizando e crescendo para universalizar nossos serviços. A trajetória de excelência da Cagepa está só começando”, afirmou.

O ranking Valor 1000 foi desenvolvido em parceria com o Centro de Estudos em Finanças da Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP/FGV) da Fundação Getúlio Vargas e a Serasa Experian.

A metodologia de avaliação incluiu uma análise contábil-financeira, que correspondeu a 70% da nota final, e uma análise de práticas ESG (ambientais, sociais e de governança), que representou 30% da pontuação final.

O diretor Administrativo e Financeiro da Cagepa, Jorge Gurgel, analisou que o resultado é fruto de boa gestão e uma equipe qualificada, acima de tudo.

“Neste ranking da Valor 1000, tivemos posição de destaque na receita, que é o que dá sustentação à empresa. Estamos investindo maciçamente para atingirmos os 100% no saneamento, e isso com redução de perdas, com uso de energia renovável e práticas de transparência e boa governança que têm nos garantido financiamentos com organismos internacionais, como a Agência Francesa de Desenvolvimento, o BRICS e o Banco Mundial. É a Cagepa que nós queremos ter e ser; e já estamos sendo”, destacou o diretor.

Juntamente com a classificação da Valor 1000, a Cagepa também foi destaque esta semana no Ranking de Competitividade dos Municípios, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP).

As cidades paraibanas de João Pessoa e Campina Grande conquistaram posições de destaque no ranking dos cinco municípios com melhor saneamento da região Nordeste.

Em 2023, o trabalho desenvolvido pela Cagepa levou a Paraíba a ser um dos quatro estados do País que já atingiram o padrão de excelência em perdas volumétricas, previsto como meta para 2034 pela Portaria 490/2021 do Ministério do Desenvolvimento Regional.

“O que nós resgatamos para a Cagepa é a capacidade de investimento. Fazemos constantemente transferências de capital para que a Cagepa realize as obras que são demandadas. Estamos trabalhando junto com o Banco do Nordeste e com BNDES para uma modelagem que atenda a legislação do novo Marco do Saneamento, para que em 2033 alcancemos a universalização do esgotamento sanitário na Paraíba. Além de João Pessoa e Campina Grande, são muitas outras obras no Estado, como as Adutoras do Cariri e do Curimataú, que levarão qualidade de vida para os paraibanos. E é importante destacar que a Cagepa continuará uma empresa pública, cuidando dos interesses da água da Paraíba”, disse o governador João Azevêdo, durante o programa Conversa com o Governador dessa segunda-feira (23).