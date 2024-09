Nesta segunda-feira foram celebrados os 69 anos de “dedicação e compromisso” da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA) “com o fortalecimento do turismo no Brasil”.

“Agradecemos à entidade pela representação e luta pelos interesses do setor ao longo dessas quase sete décadas de história e ao atual presidente, Alexandre Sampaio, pela liderança e dedicação incansável”, registrou o empresário Divaildo Júnior, presidente do Sindicato de Hoteis, Restaurantes, Bares e Similares de Campina Grande e do interior da Paraíba.

“O SindCampina tem muito orgulho de estar entre os 68 sindicatos representados pela FBHA. Que os próximos anos sejam ainda mais prósperos!” – acrescentou Divaildo Júnior.