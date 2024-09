No quadro “Consultório Jurídico” do programa Conexão Caturité, o advogado e professor Floriano Júnior, abordou sobre os 34 anos do Código de Defesa do Consumidor, destacando seu fortalecimento ao longo dos anos.

Ele também abordou os direitos mais procurados pelos consumidores, como a troca de produtos com defeitos e a suspensão de serviços como telefonia e internet.

Floriano ressaltou a importância de pesquisar preços antes de promoções, como o Dia do Cliente, e alertou sobre golpes e compras compulsivas.

Ouça o podcast completo aqui.

