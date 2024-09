Nesta quarta-feira (18), o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiepb), Cassiano Pereira, recebeu a visita do industrial do setor têxtil João Rafael de Aguiar, da cidade de Guarabira.

O industrial estava acompanhado dos filhos, os empresários Jarbas de Lucena Aguiar e João Rafael de Aguiar Filho, bem como do diretor Executivo da Rádio Rural de Guarabira, Fernando Carvalho. A reunião foi pautada no tema “A indústria e o desenvolvimento da Paraíba”.

“Foi muito produtivo o encontro com João Rafael de Aguiar, porque ele é um industrial que gera empregos, tem uma produção significativa e sabe dos desafios que temos no dia a dia para colaborarmos com o fortalecimento do nosso setor. Então juntos conversamos sobre as estratégias de desenvolvimento e fortalecimento do nosso setor. E o convidei para participar do evento que realizaremos com o Banco do Nordeste do Brasil, nesta sexta-feira (20), aqui na Fiepb”, ressaltou Cassiano Pereira.

João Rafael de Aguiar é empresário do setor têxtil, e atua há cerca de 50 anos, na confecção de roupas e fardamentos para integrantes da segurança pública de diferentes estados. Ele possui unidades fabris em diversos municípios do Brejo paraibano.

