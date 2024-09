Podcast: gerente do INSS esclarece mudança para solicitar o BPC

No quadro “Minha Aposentadoria” do programa Conexão Caturité, Marcus Vinícius, gerente executivo do INSS em Campina Grande, esclareceu dúvidas dos ouvintes sobre benefícios previdenciários.

Ele ressaltou a importância de se manter informado sobre os processos em andamento, como no caso de uma ouvinte que está em contato com um advogado para solicitar o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A partir de 1º de setembro é necessário realizar a biometria para requerimentos do BPC, reforçando a segurança no processo.

Marcus também explicou sobre o auxílio-acidente, um benefício para quem ficou com sequelas após um acidente, e que pode ser acumulado com outras atividades laborais até a aposentadoria.

Ouça o podcast completo e saiba mais.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online