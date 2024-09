FIEPB receberá o presidente do BNB nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, 20/09, a partir das 09h30 no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba – FIEPB, industriais e comerciantes da Paraíba terão a oportunidade de conhecer as linhas de créditos oferecidas pelo Banco do Nordeste do Brasil – BNB.

A programação é voltada para representantes do setor produtivo da Paraíba, incluindo micro, pequenos, médios e grandes empresários.

O evento é resultante de uma solicitação do presidente da FIEPB, Cassiano Pereira, e será aberto com uma palestra do Economista Erik Figueiredo, que abordará sobre o tema “Estratégias para o Desenvolvimento da Paraíba”.

O palestrante pós-doutor em Economia é diretor-executivo do Instituto Mauro Borges, de Estatística do Estado de Goiás, e foi subsecretário de Política Fiscal da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia, e ex-conselheiro de Administração do Banco da Amazônia.

Na sequência, o presidente da FIEPB, dará as boas-vindas aos participantes, que terão a oportunidade de conhecer as linhas de crédito do BNB para os setores do comércio e indústria, através de uma apresentação do presidente do Banco, Paulo Câmara.