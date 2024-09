Com apoio do Sebrae, encontro estimula turismo no Vale do Piancó

Uma iniciativa desenvolvida a partir do projeto Território Empreendedor Sustentável (TSE), executado pelo Sebrae/PB e parceiros como a empresa Croatá Ecotour, protagonizou nesta quinta-feira (19), um encontro com visitas e a divulgação de vários lugares turísticos localizados no município de Santana dos Garrotes, na região do sertão paraibano.

A proposta dessa ação, que também conta com participação direta do Fórum de Turismo Sustentável do Vale do Piancó, teve a finalidade de mostrar as potencialidades turísticas do território e incentivar o fortalecimento econômico dos pequenos negócios, a partir da integração das cadeias produtivas da localidade.

Entre os atrativos do encontro destacam-se o passeio em ecotrilha, com visita em áreas de rica geologia com vegetação nativa e a presença de cachoeiras, o que permite uma maior conexão com a natureza, e experiência gastronômica, sendo esse último atrativo uma oportunidade para conhecer os pratos da culinária regional.

Conforme o gerente da agência regional do Sebrae/PB na cidade de Itaporanga, Isaac Araújo, o encontro foi uma oportunidade de compartilhar conhecimento, assim como valorizar os espaços turísticos da região.

“Esse ambiente é propício para o turismo de experiência e o encontro que ocorreu durante todo o dia de hoje teve esse intuito. Oportunizar os participantes a ter esse contato com os ambientes da natureza e divulgar nossas potencialidades para incentivar a atividade do turismo”, explicou.

Ainda de acordo com Isaac Araújo, o território do Vale do Piancó abrange uma área estratégica da Paraíba e o incentivo ao turismo é um dos pontos que pode contribuir para impulsionar ainda mais o desenvolvimento da região.

“O encontro também envolveu debate destacando o papel do turismo religioso, turismo de experiência e o próprio turismo rural, que são atividades estratégicas para alavancar o crescimento da economia. Independente da modalidade, essa é uma ação que beneficia o ambiente dos negócios e pode gerar muito mais oportunidades”, concluiu.