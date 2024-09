Expofeira Paraíba Agronegócio 2024 teve início neste domingo

A Expofeira Paraíba Agronegócio 2024 começou neste domingo (15), no Parque de Exposições Henrique Vieira de Melo, em João Pessoa. A expectativa do evento, que conta com mais de 500 expositores, é de movimentar R$ 30 milhões na economia. A feira tem como um dos realizadores o Sebrae/PB, além da Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba (Faepa) e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural da Paraíba (Senar), do Governo de Estado da Paraíba e da Associação Paraibana dos Criadores de Caprinos e Ovinos (Apacco).

A programação, que vai até o dia 22, contempla exposição de animais e venda, estandes com comercialização de produtos da agricultura familiar e artesanato de várias regiões da Paraíba.

Durante a solenidade de abertura, o presidente da Faepa/Senar e do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do Sebrae/PB, Mário Borba, destacou que o evento contribui para a agropecuária da Paraíba, que só cresce. Para ele, a presença do público é importante para que as pessoas conheçam o agro, o produto e o trabalho do homem do campo.

“A Paraíba, esse ano, conta com 36 eventos como esse que começa hoje. Aproveito e convido a população paraibana a se fazer presente, conhecer o produto, conhecer o agro, para que as crianças não fiquem pensando que a alimentação vem da prateleira do supermercado. É importante saber a origem, quanto o homem do campo trabalha para que venha a produzir tudo isso que nós estamos produzindo hoje. E a Paraíba tem suas especialidades e destaques, a Paraíba tem um grande potencial de produção do homem do campo pode produzir”, pontuou.

O superintendente do Sebrae/PB, Luiz Alberto Amorim, reforçou o trabalho da instituição juntamente com a Faepa/Senar, o Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras (OCP PB) e Sescop, que é juntar forças para alavancar o desenvolvimento da agropecuária na Paraíba. Ele frisou que, hoje, o estado tem uma base grande de produtores, mas é preciso trabalhar mais a produtividade.

“A feira é um conjunto disso. É cada um com a sua competência, mas somando num mesmo objetivo. E esse objetivo é fazer o desenvolvimento sustentável da agropecuária. Nós somos essas três entidades, somando inteligência, esforço, recurso, estrutura, capacidade para que a gente possa dar aquilo que h&a acute; de melhor ao produtor, ao empreendedor da agropecuária paraibana”, destacou.

O governador da Paraíba, João Azevêdo, ressaltou que a Expofeira Paraíba Agronegócio se renova a cada ano em termos de apresentação de novas tecnologias e na participação cada vez maior dos produtores e dos criadores, fazendo com que o evento seja uma referência na região.

“Esperamos que, ao final desse período, tenhamos o maior volume possível de negócios aqui gerado, em torno de 30 milhões de reais, é a expectativa desta feira. E eu tenho certeza que a parceria que hoje a gente tem com tantos órgãos, com tantas entidades é importante para que a gente tenha cada vez mais a condição de apresentar para o Nordeste, para o Brasil, que a Paraíba também tem uma agricultura forte, uma pecuária forte e uma agricultura familiar que participa de todos os processos”, finalizou.

Saiba mais sobre a programação da Expofeira Paraíba Agronegócio 2024

A feira segue até o dia 22 de setembro e os visitantes poderão prestigiar torneios que mostrarão a qualidade dos animais expostos no evento. Uma das grandes novidades deste ano é a exposição de répteis da Caatinga, incluindo serpentes e lagartos. O público visitante ainda terá acesso à distribuição de alevinos na área de piscicultura.

Outras atrações incluem palestras sobre o setor brasileiro de agronegócio, a presença de instituições financeiras e bancárias, além de um parque infantil com passeios de pônei e charrete.

O horário de funcionamento é das 10h às 22h e a entrada é gratuita.

