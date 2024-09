Com o objetivo de apoiar o crescimento dos pequenos negócios e fortalecer o empreendedorismo, o Sebrae/PB inicia, nesta segunda-feira (16), o curso sobre gestão financeira, na cidade de Guarabira, na região do brejo paraibano.

Com carga horária de 15 horas e certificado incluso aos participantes, a iniciativa faz parte das ações planejadas pela instituição em favor do desenvolvimento sustentável das empresas no ambiente de negócios.

De acordo com a gerente regional da agência do Sebrae/PB em Guarabira, Jacy Viana, a qualificação é uma oportunidade de adquirir conhecimento e estudar os processos que se relacionam com a gestão financeira empresarial.

“O Sebrae vem atuando fortemente no apoio aos pequenos negócios da região, especificamente nessa semana. Esse curso de gestão financeira tem o objetivo de capacitar os empreendedores e auxiliá-los em ações estratégicas em relação ao desempenho financeiro de suas empresas”, explica.

Dentro das atividades programadas para o curso, que serão estendidas até a sexta-feira (20), três oficinas serão ofertadas aos participantes.

“Vão ser três oficinas distintas e complementares, com a proposta de trabalhar ações como formação do preço de venda, fluxo de caixa e capital de giro e indicadores financeiros. Então, o curso é uma oportunidade para que os donos de pequenos negócios consigam desenvolver melhor suas atividades dentro do negócio”, concluiu.

O curso vai acontecer na agência regional do Sebrae/PB na cidade de Guarabira, nos horários das 19h às 22h.Outras informações podem ser consultadas pelo atendimento através do telefone (83) 9 414-5106, disponível também no aplicativo WhatsApp.

