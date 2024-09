Fiepb divulga nota contra a cogitada elevação da taxa de juros

A Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiepb) divulgou uma nota sobre a cogitada elevação, nos próximos dias, da taxa básica de juros da economia brasileira.

Eis o conteúdo do documento.

“Sensível ao clamor da classe que representa, vem externar sua preocupação ante a iminente elevação da taxa Selic, prevista para a próxima reunião do Copom, a realizar-se na semana que vem.

A escalada das taxas de juros do Brasil, que estão entre as mais elevadas do mundo, é um empecilho ao crescimento das empresas e principal causa das dificuldades enfrentadas pelo empresariado nacional.

A indústria brasileira e, em particular, a paraibana, não mais suporta conviver com uma política monetária que, a um só tempo, sufoca as empresas e lhes tira a competividade, afetando sobretudo as médias e pequenas, impossibilitadas de terem acesso a crédito em patamares minimamente razoáveis.

Defendemos o equilíbrio fiscal, o ajuste das contas públicas e a estabilidade da economia, mas só até o ponto em que a indústria não seja penalizada por taxas de juros fora da realidade”.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online