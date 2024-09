FIEPB, Sindipan/CG e Aspanep/PB se reúnem para definir a Exporpão 2025

Nesta quarta-feira (11), o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEPB), Cassiano Pereira, recebeu diretores do Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria de Campina Grande (Sindipan/CG) e da Associação dos Industriais de Panificação, Confeitaria, Massas Alimentícias e Afins do Estado da Paraíba (Aspanep/PB) para uma reunião sobre a próxima edição da Exporpão, que acontecerá em agosto de 2025.

O evento reúne produtores, fornecedores e profissionais da cadeia produtiva do trigo e derivados para uma exposição de produtos e ferramentas que podem ser usadas pelo setor.

Além disso, a feira é uma oportunidade de networking e de negócios para todos os envolvidos na produção e comercialização de pães e produtos similares.

Durante a reunião, foram discutidos os principais detalhes e preparativos para a VIII Exporpão, que está programada para os dias 27, 28 e 29 de agosto de 2025. A FIEPB, como entidade que representa e apoia as indústrias da Paraíba, tem a missão de promover o desenvolvimento industrial e econômico do estado, e sob a gestão do presidente Cassiano Pereira, tem buscado valorizar as iniciativas dos sindicatos, desempenhando um papel crucial na promoção da visibilidade e no fortalecimento da indústria.

Informações sobre como participar ou expor produtos na VIII Exporpão podem ser obtidas através dos telefones: (83) 3321-2310 e (83) 9 8725-8988.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online