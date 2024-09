Dia do cliente: dicas para fidelizar relação e celebrar data

O dia do cliente comemora-se neste domingo (15). Mais do que um destaque no calendário nacional, a data é uma oportunidade para os pequenos negócios criarem estratégias de divulgação, assim como desenvolver ações para homenagear o consumidor e fidelizar ainda mais essa relação no ambiente do mercado.

Para colaborar com os empreendedores de todo o território estadual, o Sebrae/PB destaca algumas dicas para celebrar esse momento e aumentar o faturamento.

A primeira ação consiste em manter uma boa qualidade de atendimento ao público. Seja físico ou digital, o empreendimento deve atender bem o cliente e fazer com que ele se sinta confortável no momento de ir as compras. Disponibilizar sempre informações claras, investir em treinamentos e criar estratégias de marketing para atrair atenção.

De acordo com a gerente da agência regional do Sebrae/PB em Sousa, Camila Nóbrega, o estabelecimento pode também utilizar de dados que revelam o comportamento do consumidor para planejar suas atividades.

“Manter os consumidores antigos e atrair novos é fundamental para o sucesso do seu negócio, e uma das melhores maneiras de fazer isso é usando os dados do comportamento. Eles ajudam a entender o que seu cliente precisa, o que ele gosta e até como ele prefere ser atendido. Com essas informações, fica muito mais fácil personalizar o atendimento e criar estratégias que realmente funcionam”, explicou.

Uma experiência personalizada mostra que a empresa se preocupa com o cliente e entende a sua necessidade de busca. Essa dica colabora para fortalecer a relação e cria uma conexão ainda mais sólida.

Outra ideia é trabalhar a criação de programas de fidelidade, permitindo descontos, brindes ou qualquer benefício que seja atrativo para o cliente retornar ao estabelecimento.

“Investir no marketing digital, ter presença nas redes sociais e plataformas online. É essencial que a empresa entenda que esse espaço também faz parte da realidade do consumidor. Se o seu negócio não está online, você está perdendo oportunidades, perdendo visibilidade”, disse Camila Nóbrega.

