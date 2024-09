Deflação: economista explica o que é e quais os impactos para a economia

Em sua coluna semanal “O bê a bá da Economia”, o economista e professor Johnatan Brito trouxe à tona um tema que gera muitas dúvidas: ele explicou o conceito da deflação.

Segundo Brito, a deflação nada mais é do que a inflação negativa. “Se a inflação é o aumento generalizado do nível de preços, que proporciona perda do poder aquisitivo da moeda, a deflação faz o contrário. Ela melhora o poder aquisitivo da moeda, ou seja, é quando a moeda passa a valer um pouco mais do que ela estava valendo antes”, explica o economista.

Em um cenário de deflação, ocorre uma redução geral do nível de preços de produtos e serviços. “É como se tudo ficasse mais barato”, simplifica Brito.

No entanto, essa aparente vantagem para o consumidor pode esconder armadilhas para a economia como um todo.

A queda generalizada dos preços pode levar os consumidores a adiar suas compras, na expectativa de que os produtos fiquem ainda mais baratos no futuro.

Essa postura, por sua vez, pode desencadear uma espiral deflacionária, com empresas reduzindo a produção, demitindo funcionários e, consequentemente, ainda menos consumo.

“Se a inflação é ruim e a deflação é uma inflação negativa, então deflação é uma coisa boa para a população? É o aumento do poder aquisitivo da moeda”, apontou Brito.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online