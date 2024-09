Discutir o desenvolvimento econômico de forma sustentável com foco em ações relacionadas ao comércio, o turismo e a economia criativa. Essa é a proposta do Sebrae/PB, em parceria com o Senac, CDL e o Movimento Sertanejo Líder (MOVI), a partir da realização da palestra “Comércio em rede com o turismo e a economia criativa”, que vai acontecer nesta quinta-feira (12), na cidade de Cajazeiras, no Alto Sertão paraibano.

O acesso à palestra é gratuito e as inscrições devem ser feitas através do site https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfO4qD9shKT44CJJtdKurpkynlvaP9z6tKFZyEE22enFN9dMQ/viewform.

Ao acessar a plataforma, é preciso apenas preencher os dados de identificação pessoal e depois confirmar o processo de inscrição. A palestra será ministrada pela gestora de turismo e economia criativa do Sebrae/PB, Regina Amorim, no prédio do Senac da cidade, às 19h.

“As redes de cooperação empresarial têm contribuído para reduzir as dificuldades individuais das pequenas empresas, com relação a concorrência, desconhecimento de mercado, atualização tecnológica, capacitação de funcionários e o próprio acesso ao crédito. Por isso, quanto maior for o número de empresas em rede, maior será a capacidade dessa rede em ampliar o seu poder de mercado, junto aos seus fornecedores e parceiros”, explica Regina Amorim, ao se referir ao trabalho conjunto em favor de ações voltadas ao fomento da economia.

Sobre o tema da palestra, Regina Amorim destaca que o objetivo é despertar os donos de pequenos negócios e os líderes que compõem o Movimento Sertanejo Líder na região, considerando a construção do processo da competitividade para o crescimento de suas atividades no mercado. “O futuro do comércio e do turismo será mais competitivo em rede e o objetivo dessa ação é despertar os empresários da região, mostrando a importância desse trabalho conjunto para ampliar essa rede”, disse.

“O turismo é a atividade econômica mais democrática do mundo, porque gera renda para todos os negócios. O empreendedorismo criativo de Cajazeiras precisa despertar para essa grande oportunidade de negócios, que é o turismo. É essa mensagem que quero deixar para os negócios de Cajazeiras e da região do Vale dos Dinossauros”, concluiu Regina Amorim.

