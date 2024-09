Presidente da Fiepb participa da Ficons em Pernambuco

A XIII Feira Internacional de Materiais, Equipamentos e Serviços da Construção (Ficons) foi realizada entre os dias 3 e 6 de setembro, no Centro de Convenções de Pernambuco.

O evento, promovido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil de Pernambuco (Sinduscon-PE), expôs novidades relacionadas ao setor, desde fabricantes de tintas, pisos, materiais elétricos, louças e metais sanitários, até fabricantes e locadores de máquinas e equipamentos.

A feira contou com a participação de mais de 180 marcas, representadas por 130 expositores, incluindo empresas da Paraíba.

O presidente da FIEPB, Cassiano Pereira, esteve presente para conferir de perto as novidades apresentadas na feira e os caminhos da indústria brasileira.

