No quadro “Mercado Imobiliário” do programa Conexão Caturité, Érico Feitosa, presidente do Secovi Paraíba, esclareceu dúvidas sobre a instalação de carregadores para carros elétricos em condomínios.

Ele destacou que os condomínios não são obrigados a instalar os equipamentos, a menos que haja uma decisão em assembleia extraordinária com aprovação de dois terços dos condôminos.

Feitosa também reforçou a importância de se avaliar a capacidade técnica da rede elétrica antes de qualquer instalação.

Ouça o podcast e saiba mais.

