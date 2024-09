Palestra gratuita sobre ferramentas estratégicas de planejamento sustentável

Nesta terça-feira (10), o Sebrae-PB realizará a palestra gratuita e online Planejamento 4.0 com o especialista em estratégias e inovação Vitor Hugo. Na ocasião, ele irá apresentar aos empreendedores as ferramentas que irão possibilitar realizar uma transformação nas empresas, para que elas se adaptem aos novos cenários.

“A forma de gestão mudou radicalmente e o mercado está muito mais complexo, mas você pode aproveitar sua estrutura e experiência como empreendedor para dar novos rumos ao seu negócio, basta ter foco”, garante Vitor Hugo.

Na palestra, ele irá apresentar novas ferramentas e competências que auxiliam o empreendedor a trabalhar com planejamento sustentável na nova economia. O palestrante explica que muitos empresários têm enfrentado vários desafios ao tentar fazer um bom planejamento para seus negócios. A capacidade de previsão é um desses desafios, já que o cérebro humano tem dificuldades em prever eventos futuros com precisão.

Além disso, as pressões sociais que estimulam a busca por resultados rápidos e imediatos podem desencorajar o investimento de tempo e recursos em um planejamento mais estratégico. Fatores como estresse e a ansiedade podem prejudicar ainda a capacidade de pensar claramente e planejar.

“É importante reconhecer que, embora a forma tradicional de planejamento possa ter perdido relevância, a necessidade de estruturar ações e recursos para atingir objetivos tem sido cada vez mais relevantes nesse cenário de instabilidade em que vivemos. Abordagens mais flexíveis, iterativas e adaptativas são essenciais para lidar com a incerteza e a rápida evolução do ambiente de negócios moderno”, defende.

Quem é Vitor Hugo

O currículo do palestrante Vitor Hugo é bastante extenso. Natural de Porto Alegre (RS), atua exclusivamente na atividade de consultoria desde 1995. Ele é certificado internacionalmente em Business Mentoring e Innovation, Leader Mentoring e Design Sprint Master 2.0, com mais de 2.000 empresas atendidas nas áreas de planejamento, estratégia e gestão empresarial.

Além disso, Vitor Hugo também é engenheiro com especialização em novos negócios pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-graduado em Gestão Empresarial – Estratégia e Finanças pela Faculdade Europeia. CEO da VH Consultores, sócio da RM Consult e sócio-investidor do Hub Plural.

Também é facilitador e multiplicador do Empretec pela ONU/UNCTADT, trainner e mentor associado da Global Mentoring Group.

Autor de vários livros sobre empreendedorismo, Vitor Hugo criou 18 metodologias educacionais para instituições como SEBRAE, SENAC e Governo do Estado de Pernambuco, “Comece Bem” – trilha para novos negócios, “Cinco Passos da Gestão Empresarial” e MUDE – Mundo Digital nas Empresas.

A palestra online Planejamento 4.0 está marcada para às 19h. Para participar basta se inscrever no link abaixo: https://pb.lojavirtualsebrae.com.br/loja/evento/203391621-planejamento-4-0-reconnect

