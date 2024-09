Considerado um dos principais eventos com foco no desenvolvimento da produção têxtil no interior paraibano, a Feira Multissetorial Expotêxtil teve sua abertura realizada, na noite dessa quinta-feira (5), no Estádio Municipal Pedro Eulâmpio da Silva “O Pedrão”, na cidade de São Bento, na região do Sertão.

Realizada pelo Sebrae/PB e a Prefeitura Municipal, com o apoio do Governo do Estado, através do Programa Empreender PB e a empresa Brisanet, a programação tem a estimativa de reunir mais de 30 mil pessoas ao longo de três dias de atividades.

A solenidade de abertura aconteceu às 19h. O prefeito do município, Jarques Lúcio, destacou a união de forças em favor do trabalho de incentivo ao empreendedorismo e ressaltou o crescimento da programação ao longo dos últimos anos.

“O projeto Expotêxtil tem crescido a cada ano e para nós é motivo de orgulho, porque mostra a força do trabalho do povo de São Bento, gera novas oportunidades de negócios e colabora com o desenvolvimento da economia beneficiando diversos setores. O sentimento é de agradecimento aos empreendedores e aos parceiros como Sebrae e Governo da Paraíba que estão nessa caminhada desde o surgimento de tudo”, disse.

Nesta edição, o evento conta com uma estrutura de mais de 55 estandes que estão reservados para exposição de produtos e serviços, divulgação do artesanato e área com praça gastronômica. No palco cultural, o público também pode acompanhar shows artísticos e apresentações de danças com a participação de grupos da cidade.

“O arranjo produtivo que São Bento representa realmente tem uma força muito grande e precisa ter um marco como esse, que acontece anualmente, para que a gente possa cada vez mais evidenciar a importância desses empreendimentos que tanto colaboram com o desenvolvimento da economia”, comentou Fabrício Feitosa, secretário executivo do Empreender PB.

De acordo com o gerente da agência regional do Sebrae/PB na cidade de Pombal, Aldo Nunes, o evento funciona como uma vitrine para que os pequenos negócios da cidade e da região impulsionem a divulgação de seus produtos e serviços.

“A cada ano a Expotêxtil vai se solidificando e isso é algo importante, pois contribui com o crescimento da classe empresarial, que é também parceira desse momento ao lado de outras instituições. Quem participa do evento tem a oportunidade de realizar negócios e ampliar a divulgação da sua empresa, portanto, temos nesse ambiente uma grande vitrine com marcas sendo expostas mostrando aquilo que existe de melhor no mercado”, disse.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de São Bento, Adriano Diniz, enalteceu a força do empreendedorismo da região e disse que todos os setores econômicos ganham com a programação.

“Não apenas o setor têxtil, mas os setores da gastronomia e a rede hoteleira de São Bento são também beneficiados com essa programação. Muitas pessoas viajam para conhecer o evento e ficam na cidade, colaborando para o aquecimento da economia. Isso mostra o potencial existente no nosso ambiente de negócios”, comentou.

Também participou da solenidade de abertura, o gerente da Unidade Gestão, Inovação e Competitividade do Sebrae/PB, Elinaldo Macedo, entre outros convidados como secretários do município, jornalistas e empresários.

Com atividades previstas até o sábado (7), a estrutura de estandes reservada à exposição de produtos e serviços, bem como a praça gastronômica funciona das 16h às 22h. O acesso é livre e não é cobrado nenhum valor.

