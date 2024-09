No quadro “Mercado Imobiliário” do programa Conexão Caturité, Érico Feitosa, presidente do Secovi Paraíba, ressaltou a importância de ler atentamente os contratos de locação e compra e venda de imóveis.

Ele destacou que acordos contratuais, como a responsabilidade pelo pagamento do IPTU, só são válidos se firmados por escrito, alertando os ouvintes a sempre buscar orientação profissional antes de assinar qualquer documento.

Feitosa reforçou que o cuidado com os detalhes contratuais é essencial para evitar problemas futuros.

Ouça o podcast completo aqui.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online