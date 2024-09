Sebrae abre inscrições para seminário sobre marketing digital

Com o propósito de contribuir com o crescimento dos microempreendedores individuais (MEIs), o Sebrae/PB está com inscrições abertas para o seminário “Marketing digital e vendas nas redes sociais, organização e finanças para MEI”.

A programação, que será realizada na próxima quarta-feira (11), vai acontecer no miniauditório da agência regional da instituição, que fica na cidade de Patos, no sertão do estado.

Para efetuar inscrição e garantir uma das vagas disponíveis, os interessados devem acessar o site https://pb.lojavirtualsebrae.com.br/loja/evento/203432470-seminario-marketing-digital-e-vendas-nas-redes-sociais-e-organizacao-e-financas-para-mei.

Na plataforma, basta buscar pela opção “Quero me inscrever” e depois preencher as informações solicitadas.

O desenvolvimento do seminário vai acontecer no turno da noite, das 19h às 23h. Profissionais liberais e pessoas interessadas em realizar o sonho de empreender também podem participar.

De acordo com a gerente da agência regional do Sebrae/PB na cidade de Patos, Anna Stefania Rodrigues, o seminário será uma oportunidade de qualificação para os microempreendedores da região.

“Serão tratados dois temas durante o seminário que são considerados atuais e necessários para quem busca empreender ou já possui alguma atividade econômica e precisa impulsionar suas ações no mercado. O marketing digital hoje é uma realidade e a gestão financeira é também algo muito importante para que o negócio alcance sua sustentabilidade”, disse.

“Vai ser um momento importante para discutir e analisar o desenvolvimento de estratégias relacionados ao marketing e vendas nas redes sociais, assim como tratar de questões como receita, despesa, emissão da declaração anual e outras obrigações que o microempreendedor individual precisa ter conhecimento para cumprir com os seus deveres e ter conhecimento de como melhorar o seu negócio para alcançar uma maior competitividade”, concluiu Anna Stefania Rodrigues.

