Podcast Sou do Campo: Empaer aborda a avicultura caipira

No quadro “Sou do Campo” do programa Conexão Caturité, José Ricardo Lopes da Silva, extensionista rural da Empaer e responsável pela gerência operacional de Barra de Santana, abordou o tema da avicultura caipira.

Durante sua participação, ele destacou a importância de uma boa gestão na criação de galinhas caipiras, diferenciando-as das galinhas de capoeira e convencionais.

José Ricardo enfatizou a necessidade de assistência técnica para produtores, seja através da Empaer, Sebrae, Embrapa ou outras entidades, para garantir um manejo adequado, desde a escolha das raças até a comercialização dos produtos.

Ele também alertou sobre os altos custos de produção e a importância de seguir um calendário de vacinação e controle rigoroso das aves para aumentar a eficiência e a rentabilidade do negócio.

Além disso, destacou o III Fórum Estadual de Avicultura Caipira, em que estão sendo discutidas novas iniciativas, como a implantação da Rota da Avicultura Caipira na Paraíba, a primeira do Estado e do país.

Ouça aqui o podcast completo e saiba mais.

