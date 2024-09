No quadro “Minha Aposentadoria” do programa Conexão Caturité, Marcus Vinícius, gerente do INSS em Campina Grande, respondeu a diversas dúvidas sobre benefícios previdenciários.

Ele esclareceu que, com apenas três anos de contribuição, não é possível se aposentar com todos os direitos, destacando que são necessários pelo menos 15 anos de contribuição.

Para quem tem poucos anos de contribuição, ele recomendou retornar a contribuir para ter acesso a outros direitos do INSS, como auxílio-doença.

Marcos também abordou questões de beneficiários idosos, explicando que a esposa de um ouvinte, sem registro de trabalho formal, não teria direito a aposentadoria, mas poderia ser elegível para o Benefício de Prestação Continuada (BPC) para idosos, dependendo da renda familiar.

Além disso, ele explicou como donas de casa podem contribuir para o INSS, usando os códigos corretos para diferentes alíquotas, e destacou que a prova de vida agora é mais simples, podendo ser realizada através de atos corriqueiros como votar ou usar biometria no banco.

Ouça aqui o podcast completo e saiba mais.

