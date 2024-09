No quadro “Mercado Imobiliário” do programa Conexão Caturité, Érico Feitosa, presidente do Secovi Paraíba, destacou o Dia do Corretor de Imóveis, comemorado no último 27 de agosto, homenageando os profissionais do setor.

Ele também abordou questões legais sobre o aluguel de vagas de garagem por inquilinos, esclarecendo que, para que essa prática seja permitida, deve estar prevista no contrato de locação.

Caso contrário, o inquilino não tem autorização para sublocar a vaga, sob risco de rescisão do contrato.

Feitosa reforçou a importância de sempre verificar a convenção de condomínio e seguir as regras estabelecidas para evitar problemas futuros.

Ouça aqui o podcast completo e saiba mais.

