Inscrições para Empretec continuam em Campina Grande

As inscrições para o Empretec em Campina Grande continuam abertas até a quinta-feira (12). O programa, que é uma verdadeira imersão ao mundo dos negócios em uma semana, será realizado de 16 a 21 deste mês, na agência Sebrae de Campina Grande. A capacitação permite o desenvolvimento de habilidades comportamentais para auxiliar o público na identificação de novas oportunidades.

As inscrições são feitas pelo link https://cloud.divulga.sebraepb.com.br/empretecpb. O Empretec é o principal programa de formação de empreendedores do mundo e conta com aplicação de metodologia desenvolvida pela Organização das Nações Unidas (ONU).

O desenvolvimento da formação acontece durante o período de seis dias, a partir de ações práticas e com o apoio de consultores especialistas. O curso é uma experiência positiva que contribui para a formação de empreendedores e novos líderes.

Para a gestora do curso em Campina Grande, Genialba Farias Magalhães, o Empretec tem como objetivo principal desenvolver as competências empreendedoras dos participantes.

“Para o empresário, o Empretec pode traduzir-se em vários benefícios, como o desenvolvimento de competências empreendedoras. O curso foca em habilidades essenciais para o sucesso empresarial e pessoal como planejamento, gestão de riscos, tomada de decisões e criatividade. Isso pode ajudar o empresário a lidar melhor com os desafios do dia a dia. Participar do Empretec pode representar um grande avanço para o empresário que busca aprimorar suas habilidades e levar seu negócio a um novo patamar de sucesso”, explicou.

Empretecos

O Empretec é promovido em 40 países e no Brasil é exclusivo do Sebrae. São 60 horas de imersão, com atividades práticas, cientificamente fundamentadas, que mostram como agem os empreendedores de sucesso e quais são os 10 comportamentos característicos desses perfis.

Quem faz o curso é empreteco e para ser isso tem que, primeiro, passar por uma entrevista, on-line e gratuita. O Empretec existe há 28 anos com mais de 12 mil cursos realizados, mais de 285 mil empretecos participantes, 60% deles são do Brasil.

O valor do investimento é R$ 800 parcelado em até 10 vezes nos cartões de crédito. Entre as dez habilidades ofertadas pelo Empretec, destacam-se a busca de oportunidade e iniciativa, correr riscos calculados, exigência de qualidade e eficiência, persistência, comprometimento, busca de informações, estabelecimento de metas, dentre outros.

