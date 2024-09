Comércio recupera potencial do período pré-pandemia

A quantidade de pessoas ocupadas em empresas comerciais subiu 2,6% em 2022 frente ao ano anterior e atingiu 10,3 milhões de trabalhadores, superando pela primeira vez o patamar pré-pandemia.

As informações constam da Pesquisa Anual de Comércio 2022, divulgada dias atrás pelo IBGE e destacada no jornal Valor Econômico.

Na comparação com 2019, último ano antes da pandemia, o comércio empregou 157,3 mil pessoas a mais, uma alta de 1,5%.

A maior parte dos empregados (7,6 milhões) estava no comércio varejista em 2022, enquanto 1,9 milhão trabalhavam no comércio por atacado e 846,2 mil no comércio de veículos, peças e motocicletas.

O maior empregador em 2022 era o segmento de hiper e supermercados, empregando 1,5 milhão de pessoas, 14,8% do total ocupado no comércio.

Em 2022, as 1,4 milhão de empresas comerciais geraram R$ 6,7 trilhões em receita líquida operacional e pagaram R$ 318 bilhões em salários, retiradas e outras remunerações.

Ainda conforme o jornal, a maior parte dessa receita (51%) foi gerada pelo comércio por atacado, seguido pelo comércio varejista (40,2%), e pelo comércio de veículos, peças e motocicletas (8,8%).

