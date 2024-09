PBGás registra expansão com ligação de shopping, restaurantes e hotéis

A Companhia Paraibana de Gás (PBGás) registrou, nos últimos dois meses, grande expansão no segmento comercial, conquistando 16 novos clientes.

Shopping, restaurantes, bares, docerias e pizzarias são alguns exemplos dos estabelecimentos comerciais que aderiram ao gás natural canalizado neste período.

No segmento comercial, o gás natural garante mais segurança, fornecimento contínuo, economia e versatilidade.

Além disso, por ser canalizado, proporciona um ganho de espaço no empreendimento já que não necessita de armazenamento de cilindros.

A PBGás atende mais de 430 estabelecimentos comerciais na Paraíba, levando todos os benefícios do combustível a clientes de diversos setores de atuação.

“A Companhia Paraibana de Gás está focada na ampliação de sua rede de distribuição e na ligação de novos clientes comerciais em novas áreas como Jardim Oceania e Bessa, na Capital; e no Centro de Campina Grande. Esse processo possibilita agregar a sua carteira de clientes novos empreendimentos referências em nosso estado”, afirmou o diretor presidente da PBGás, Jailson Galvão.

Alguns dos novos clientes interligados ao gás canalizado foram os restaurantes Brasa Espeto Bessa, Praiano Bar, Oxe Bar e Restaurante, shopping Parahyba Mall (4 clientes), a Pizzaria Pimenta Nativa no Parahyba Mall, Sushi Loko, Chef Musta, Pasta Way, Vila Madalena, Hotel El Shaday, Bar do Cuscuz e a confeitaria La Suíssa, em Campina Grande.