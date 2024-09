Direção do Partage descarta venda da filial de Campina Grande

“Uma história entrelaçada com a história de Campina”.

Foi assim que o superintendente do Partage Shopping, Wagner Fernando, mencionou a vinculação do estabelecimento com a cidade ao abrir (recentemente) o 1º Fórum Nacional de Desenvolvimento do Varejo.

Já Adriano Capobianco, diretor comercial e de Novos Negócios da Partage Malls, destacou os números do grupo Partage em escala nacional: 14 empreendimentos em funcionamento, com 500 mil metros quadrados de área bruta locável; 52 milhões de visitantes do ano; 1.300 lojas; 80 cinemas; 18 mil vagas de estacionamento.

O grupo Partage é uma empresa de capital fechado “com visão de longo prazo”, no dizer de Capobianco.

Ele sublinhou que “não temos interesse nenhum” de deixar a praça de Campina Grande, sequer “de sentar para negociar” uma eventual venda do empreendimento na cidade.

“O shopping é um ´hub´ social das cidades modernas”, conceituou Capobianco, com a observação adicional de que “o ´mix´ dos shoppings se transformou absurdamente nos últimos anos”.

“É um local aberto ao público, que se soma aos equipamentos públicos”, emendou.

Durante o evento foi oficializada a instalação no Partage da ´Tratoria de Origem´ (sede em João Pessoa) e do ´We Love´ (baseada em Recife-PE) na praça de alimentação da unidade campinense.

