Presidente da Fiepb: “Os ventos da mudança nos trouxeram até aqui”

O auditório da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba sediou, na noite de ontem, a solenidade de assinatura de um ´Termo de Cooperação Direito Pró-Indústria´, da entidade anfitriã com a Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica – ABMCJ.

Além da relevância e do pioneirismo da iniciativa – sobre a qual nos reportaremos noutra edição -, teve um fato marcante: houve o primeiro pronunciamento, na condição de presidente da Fiepb, do empresário Cassiano Pereira, 142 dias após a sua ascensão ao comando do ´Sistema S´ na Paraíba, na já lendária ´tribuna´ do prédio-sede, em Campina Grande.

“É a primeira vez (como presidente) que subo a esta tribuna e estou orgulhoso”, proclamou Cassiano com indisfarçável emoção e nervosismo.

Cassiano disse aos presentes que “os ventos da mudança nos trouxeram até aqui”, e eles “nos inspiram a fazer uma administração moderna, inovadora e transparente”.

O novo presidente da Federação avançou com o registro de que “estamos aprimorando os instrumentos de gestão”.

“Não pensem que é uma tarefa fácil implantar uma governança corporativa”, registrou o empresário, citando que é quase inevitável “enfrentar uma cultura” diferente e com enraizamento na estrutura da instituição.

Cassiano enfatizou que “o exemplo tem que vir de cima” e se espalhar pela entidade, e que tem atuado para “trazer valores importantes para dentro da Fiepb”, a exemplo de inclusão e equidade, tendo como pano de fundo a necessidade de “banir práticas inaceitáveis”.

O empresário frisou que essa empreitada administrativa significa “uma construção lenta e gradual, talvez penosa”, mas justificável diante da determinação da atual diretoria de “dar uma contribuição para que nossa indústria seja mais forte”.

Após a solenidade, Cassiano Pereira informou que no dia 20 de setembro a presidência e diretores do Banco do Nordeste estarão na sede da Fiepb para interação com o empresariado estadual.

O dirigente da Fiepb disse que avança nas tratativas para que ainda este ano também visite a Federação o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, economista Aloízio Mercadante.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

*Nosso Instagram: @paraiba_online