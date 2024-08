Governo define a projeção do salário mínimo para 2025

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prevê um salário mínimo de R$ 1.509 em 2025. Se confirmado, o valor representará um aumento de 6,87% em relação ao piso atual (R$ 1.412).

O dado foi antecipado pela Folha no início de agosto e consta no PLOA (projeto de Lei Orçamentária Anual) de 2025, encaminhado ao Congresso Nacional na noite desta sexta-feira (30).

O valor é R$ 7 maior do que estimativa anterior, de R$ 1.502, enviada pelo Executivo junto com o PLDO (Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2025, em 15 de abril deste ano.

A previsão de salário serve de baliza para as estimativas de gastos do governo na proposta de Orçamento para o ano que vem. A trajetória do piso impacta diretamente benefícios previdenciários, assistenciais e o seguro-desemprego.

O cálculo segue a fórmula de correção da política de valorização, que inclui reajuste pela inflação de 12 meses até novembro do ano anterior mais a variação do PIB (Produto Interno Bruto) de dois anos antes (neste caso, a alta de 2,91% observada em 2023).

O índice de preços usado para corrigir o salário mínimo é o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), que mede a inflação percebida por famílias com renda de até cinco salários mínimos. Segundo a previsão do governo, ele deve avançar 3,82% no acumulado de 12 meses encerrados em novembro de 2024.

Em 2026, como mostrou a Folha, o piso deve ser de R$ 1.595. Para 2027, o valor projetado é de 1.687. Em 2028, a estimativa aponta salário mínimo de 1.783.

Desde 1º de janeiro de 2024, o salário mínimo é R$ 1.412. A cifra foi atualizada por meio de um decreto de Lula, que aplicou a regra prevista na nova lei de valorização do salário mínimo, aprovada no ano passado.

A previsão para 2025 ainda pode mudar ao longo do ano, conforme variações na estimativa para a inflação e eventuais revisões do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no desempenho do PIB de 2023. O valor definitivo vale a partir da edição do decreto presidencial.

*IDIANA TOMAZELLI E ADRIANA FERNANDES/folhapress