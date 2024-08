Conheça capacitações do Sebrae voltadas aos pequenos negócios

Inovação e inteligência artificial: apesar de serem um assunto constante no mundo dos negócios, esses dois conceitos ainda assustam muitos empreendedores, especialmente aqueles que possuem micro e pequenas empresas e ainda não estão familiarizados com essas tendências do mercado.

Por essa razão, considerando a importância que os dois temas possuem no universo empresarial, o Sebrae/PB elencou algumas capacitações que podem torná-los mais acessíveis aos empreendedores.

A primeira delas, em formato presencial, será realizada em João Pessoa, no espaço de educação empreendedora do Shopping Sebrae. Com o tema “Inteligência Artificial: Como Usar IA de Forma Prática para os Negócios”, o curso vai ocorrer de 9 a 12 de setembro, com carga horária de 12 horas.

Entre os temas que serão abordados, estão os fundamentos da inteligência artificial, estudos de casos e ferramentas, plataformas de IA para os pequenos negócios e atividades de implementação prática.

As inscrições, assim como todos os detalhes da capacitação, estão disponíveis para o público na loja virtual do Sebrae/PB, no endereço eletrônico https://pb.lojavirtualsebrae.com.br/loja/evento/203406707-inteligencia-artificial-como-usar-ia-de-forma-pratica-para-os-negocios.

Já os empreendedores que desejam aprender mais sobre inovação podem acessar várias capacitações na p lataforma de educação a distância (EAD) do Sebrae.

Um desses cursos é o bootcamp “Negócios do Futuro”. Com carga horária de 24 horas, o objetivo é encorajar empreendedores a realizarem mudanças inovadoras e sustentáveis em seus negócios.

Para isso, a capacitação trabalha desde a estratégia até a operação do negócio, incluindo a análise sobre os impactos econômicos, sociais e ambientais em cada tomada de decisão da empresa. As inscrições estão disponíveis no link https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/bootcamp-negocios-do-futuro,0ac418bc1fd73810VgnVCM100000d701210aRCRD.

Também com foco em inovação, o curso “Como ter ideias criativas e inovar na prática?” apresenta aos participantes ferramentas e histórias reais de empresas que demonstram como é possível transformar a inovação em ações práticas.

A capacitação, disponível no link https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/como-ter-ideias-criativas-e-inovar-na-pratica,7980b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD, conta com três módulos, que trabalham aspectos como empatia, resolução de problemas e pensamento criativo.

Conforme ressalta a analista técnica do Sebrae/PB, Fabíola Vieira, “a educação empreendedora oferecida pela instituição abrange uma vasta gama de programas e iniciativas. Essas ações são projetadas para fornecer aos empreendedores as habilidades e conhecimentos necessários para inovar e se adaptar às demandas do mercado contemporâneo”, explicou.

Ainda conforme Fabíola, no caso da inteligência artificial, a ideia é tornar as ferramentas mais acessíveis aos empreendedores.

“O Sebrae está integrando a IA em seus currículos, mostrando como essa ferramenta poderosa pode ser aplicada para melhorar processos de negócios, otimizar operações e criar novos produtos e serviços. O principal objetivo desses programas de capacitação é desmistificar a tecnologia e torná-la acessível a todos os empreendedores, independentemente do seu nível de conhecimento prévio”, pontuou.

Já em relação à inovação, a analista do Sebrae destacou que, além das capacitações, a instituição também incentiva a cooperação entre os empreendedores.

“O Sebrae também promove uma série de eventos e encontros que incentivam a troca de experiências e a colaboração entre empreendedores, startups e especialistas em tecnologia. Esses eventos não apenas fornecem inspiração e novas ideias, mas também criam um ambiente propício para a inovação colaborativa, onde soluções tecnológicas podem ser desenvolvidas em conjunto”, concluiu Fabíola Vieira.

