Presidentes do BNB e do BNDES programam visitas à sede da Fiepb

Os presidentes de dois importantes bancos públicos deverão cumprir agendas ao longo das próximas semanas na sede da Federação da Industria do Estado da Paraíba – Fiepb, em Campina Grande.

São os casos de Paulo Câmara, presidente do Banco do Nordeste, e de Aluízio Mercadante, presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.

A informação foi dada na noite desta quinta-feira pelo presidente da Fiepb, empresário Cassiano Pereira, que também falou sobre os passos iniciais que tem dado à frente da entidade.

Quanto ao BNDES, o convite para a visita foi formalizado por intermédio do diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior, José Roberto Gordon, em recente encontro em Fortaleza (CE) com Cássio Pereira.

Já o presidente do BNB, Paulo Câmara, marcou para o dia 20 de setembro a sua visita à sede da Fiepb, juntamente com outros diretores, para uma rodada de contatos com o segmento empresarial do Estado.

Em entrevista, Cassiano falou sobre o convênio firmado pela Fiepb com a Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica – ABMCJ, visando implantar um Programa de Cooperação Técnica para Evolução das Relações Trabalhistas nas Empresas.

*Vídeo: ParaibaOnline