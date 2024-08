Campina Grande tem mais um saldo positivo na geração de empregos

Seguindo com o histórico de seguidos saldos positivos na geração de empregos em 2024, Campina Grande fechou mais um mês com novos postos de trabalho criados.

Segundo mais uma atualização do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), referente ao mês de julho, o município teve 676 novos empregos no primeiro mês do segundo semestre deste ano.

Foram 4.432 admissões contra 3.756 demissões no sétimo mês de 2024. No acumulado, Campina conta com 106.150 postos de trabalho formais.

Somente este ano, já foram 2.950 novos postos de trabalho gerados na cidade Rainha da Borborema.

Voltando ao mês de julho, a alta foi puxado pelo setor de Serviços, seguido da Construção Civil. Todos os dados podem ser conferidos na plataforma ‘Novo Caged’.

De janeiro de 2021 a julho deste ano, Campina soma 15.187 novos empregos gerados.

Potencial empreendedor

Outro destaque de Campina Grande vem sendo a formalização de novos negócios. Até julho, 3.564 novos MEIs foram abertos na cidade.

Tâmela Fama, secretária de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, comemorou mais um dado positivo.

“Historicamente, julho, início de segundo semestre, tem um crescimento mais tímido. Porém, 2024 vem sendo um ano fora da curva e esse dado (676 novos empregos, segundo o Caged) vem para confirmar isso. A meta é seguir buscando cada vez mais meios de fortalecimento da nossa economia, para que no fim do ano tenhamos muito mais o que comemorar”, disse.

