Presidente da FIEPB e diretor do BNDES tratam sobre incentivo à indústria

Nesta terça-feira, 27/08, o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba- FIEPB, Cassiano Pereira se reuniu com o diretor de desenvolvimento produtivo, inovação e comércio exterior, do Banco Nacional de Desenvolvimeto Econômico e Social, o BNDES, José Roberto Gordon, em Fortaleza.

O encontro aconteceu durante a reunião de diretoria da Confederação Nacional da Indústria- CNI. Na ocasião, foi tratado sobre incentivos à indústria paraibana, e as pautas que impulsionam o segmento. Algo que tem sido prioridade, neste novo tempo da FIEPB.

“Nosso estado se destaca para receber incentivos importantes – como os do BNDES para ir mais longe através de políticas industriais modernas, da própria Neoindustrialização e da prospecção de crescimento do nosso setor, dentro do mercado nacional e internacional”, disse o presidente da FIEPB, Cassiano Pereira

O presidente da FIEPB ainda aproveitou o encontro e convidou o diretor de desenvolvimento produtivo do BNDES para conceder uma palestra na FIEPB, para os industriais paraibanos.

Muitos projetos importantes pleiteados pela nova gestão da FIEPB, tem sido de extrema importância para que a Paraíba receba incentivos e avance cada vez mais.

