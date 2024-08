No quadro “Sou do Campo” do programa Conexão Caturité, o assessor regional da Emater em Campina Grande esclareceu dúvidas sobre o Imposto Territorial Rural (ITR).

Ele explicou que o ITR é um imposto obrigatório para todos os proprietários de terras rurais, com algumas exceções, como propriedades abaixo de 30 hectares no polígono das secas, desde que exploradas em caráter familiar.

Também ressaltou a importância de declarar o imposto, mesmo que isento do pagamento, para ter acesso a benefícios como políticas públicas e a facilitação da aposentadoria rural.

O prazo para a declaração do ITR vai até 30 de setembro, sendo possível declarar após essa data, mas com multa.

Ouça o podcast completo aqui.

