No quadro “Minha Aposentadoria”, do programa Conexão Caturité, o gerente do INSS em Campina Grande, Marcus Vinícius, respondeu a dúvidas dos ouvintes sobre aposentadoria e benefícios do INSS.

Marcus esclareceu questões sobre o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e aposentadoria por invalidez.

Ele destacou a importância de manter o Cadastro Único atualizado e a necessidade de perícia médica para concessão do BPC para pessoas com deficiência.

Além disso, explicou que a majoração de 25% no valor da aposentadoria é exclusiva para aqueles aposentados por invalidez que necessitam de auxílio permanente de uma terceira pessoa.

Marcus também orientou os ouvintes sobre a importância de manter o benefício por incapacidade temporária até que seja realizada uma nova perícia, que pode converter o auxílio em aposentadoria por invalidez, garantindo um benefício mais vantajoso.

Ouça o podcast completo aqui.

